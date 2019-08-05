На днях в Сети появилась информация о том, что Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин были замечены в клиническом госпитале Лапино. Женщина прокомментировала эти данные.

На днях в Сети появилась информация о том, что Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин были замечены в клиническом госпитале "Лапино". Женщина прокомментировала эти данные.В марте Александр Цекало и казахстанская красавица Дарина Эрвин оформили отношения в Америке. Говорят, пара сочеталась браком в узком кругу друзей и знакомых. Спустя несколько недель пара отправилась в свадебное путешествие, на которое, по некоторым данным, влюбленный Цекало потратил внушительную сумму.А теперь появилась информация, будто Александра и Дарину видели в клиническом госпитале "Лапино". Он считается элитным роддомом, который часто выбирают отечественные знаменитости в качестве места появления на свет своих детей. Однако тогда было неизвестно, беременна ли Дарина или речь шла только о планировании.Теперь же супруга продюсера прокомментировала информацию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дарина Эрвин опубликовала картинку УЗИ-снимка, на котором вместо эмбриона изображен гамбургер. В подписи она указала, что они хорошенько повеселились от "фейк"-новостей. "Спасибо, ребята", – написала Дарина Эрвин. Публикация была в ее Stories, сейчас она уже недоступна, но издание успело зафиксировать изображение.Блогер Лена Миро крайне скептично относится к этому союзу. Она уверена, что новая супруга продюсера ждет не дождется его смерти. Мол, Дарина Эрвин положила глаз на имущество Александра Цекало."Ее цель понятна. Цекало как-нибудь помрет от инсульта во время соития, а у Сапаровой (настоящая фамилия Дарины – прим. ред.) останется все его состояние. Главное, не тянуть и истощить старичка быстренько до смерти, чтобы остаться еще молодой вдовой, полной жизни", – язвительно отметила Миро в своем ЖЖ.