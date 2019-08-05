Наибольшее количество больных с диагнозом психическое расстройство, поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Статистические данные приводит Минздрав РФ в ежегодном сборнике.

Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Статистические данные приводит Минздрав РФ в ежегодном сборнике.Больше всего больных в Москве – 2886 человек, Московской области – 2827, меньше всего в Ингушетии – 1 человек, сообщает ТАСС.А вот количество людей с психотическим расстройствами, обусловленными наркоманией, снизилось на 4% по сравнению с 2017 годом.