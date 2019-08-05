Примадонна отечественной эстрады удивила поклонников двусмысленным видео. После публикации ролика Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле получили нагоняй от фанатов. За звезд вступилась известная актриса.

Примадонна отечественной эстрады удивила поклонников двусмысленнымвидео. После публикации ролика Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле получили нагоняй отфанатов. За звезд вступилась известная актриса.С интернет-обывателями категорически не согласна актриса Кристина Ануфриева. Артистка заявила, что никто не вправе осуждать Примадонну."Что не так с людьми? Неужели из злостных комментаторовсовершенно никто и никогда не отдыхал, не выпивал? Да даже, если Вайкуле иПугачева здесь налегли на алкоголь, то зачем сразу их так критиковать? Я самаработаю в этой сфере, знаю, что такое усталость, когда валишься с ног, нопродолжаешь работать, я думаю, чтоАлла Пугачеваможет позволить себерасслабиться", – рассудила в беседе с "Дни.ру".Скандальный ролик опубликовал юморист Максим Галкин в личном Instagram. В кадре его супруга – Алла Борисовна – ведет себя довольно расковано. Звезда признается, что чуть-чуть выпила.После , как бы оправдываясь, замечает, что хорошо закусила. Слова Примадонны тут же опровергает сидящая рядом Лайма Вайкуле: говорит, мол, мы никогда не закусываем.Ролик с выпившими знаменитостями произвел в Сети фурор. На артисток свалилась тонна критики и негатива. и Лайму Вайкуле упрекнули в пьянстве.