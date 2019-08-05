Максим Аверин обратился к известной артистке. Популярный актер не скрывал своих чувств.

Максим Аверин обратился к известной артистке. Популярный актер не скрывал своих чувств.Максим Аверин опубликовал фотографию популярной актрисы на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артист посвятил своей коллеге трогательные строки. "Молвою мы венчаны, Газетами, сплетнями. Давно рассекречены, Что любим и вместе мы. Да что и таить, раз у всех на виду, Да что говорить, ведь на всю же страну, Мы поклялись и в радость и в горе... Камера! Дубль! На том же моторе! © Максим Аверин С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАШЕНЬКА! ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написал Максим Аверин, обращаясь к Марии Куликовой.Актеры играют влюбленных в сериале "Склифосовский". Причем настолько органично и естественно, что в Сети то и дело появляются слухи о романе Куликовой и Аверина. Отметим, что и вне работы у Максима и Марии добрые отношения.Отметим, что артистке исполнилось 42 года. Свой день рождения Мария Куликова отметила во Франции. Судя по фотографии, которую артистка разместила в своем аккаунте Instagram, ее день начался с шампанского и букета цветов. Говорят, на Лазурный берег отвез Марию Куликову тайный возлюбленный.С днем рождения актрису, помимо , поздравили актеры Иван Жидков, Наталья Антонова и многие другие.