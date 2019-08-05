У находившегося в салоне пассажира полицейские в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУНК МВД России и инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 42-летнего москвича, подозреваемого в покушении на сбыт героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий на МКАД сотрудники полиции для проверки оставили автомобиль. У находившегося в салоне пассажира полицейские в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом.Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотическим средством - героином, массой более 100 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22