"Сотрудниками полиции на Литовском бульваре по подозрению в совершении кражи задержаны двое мужчин", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в краже.42-летний житель столицы сообщил в полицию о том, что, возвращаясь из кафе, он познакомился с двумя мужчинами, которые предложили продолжить отдых. Сев в автомобиль, он вместе с одним из новых знакомых стал распивать спиртные напитки, после чего потерял сознание. Очнувшись на автобусной остановке в неизвестном месте, потерпевший обнаружил, что у него пропали денежные средства и личные вещи.Следователем ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Литовском бульваре по подозрению в совершении кражи задержаны двое мужчин в возрасте 36 и 53 лет.При обыске по месту их проживания изъяты бутылки с алкоголем, а также мобильные телефоны и сим-карты.В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениями в московском регионе. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео