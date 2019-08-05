Инициативам президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу в Кремле дали от ворот поворот. Москва призывает Зеленского начать выполнять предвыборные обещания, а не разбрасываться громкими, но пустыми заявлениями и угрозами.
Инициативам президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу в Кремле дали от ворот поворот. Москва призывает Зеленского начать выполнять предвыборные обещания, а не разбрасываться громкими, но пустыми заявлениями и угрозами.
Украинский лидер обещал прекратить войну в Донбассе, поэтому
заявляет о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным,
отметил киевский политолог Михаил Погребинский. Вместе с тем Зеленский пока не
говорил, что готов поддержать особый статус региона, подчеркнул эксперт.
По его словам, если бы украинский лидер публично объявил о
намерении предоставить автономию Донбассу и амнистировать ополченцев, то Москва
могла бы вести диалог с Киевом. "Но он же, напротив, заявляет, что не
собирается ничего этого выполнять. Поэтому Москва ему и показывает: созревай
вначале, а потом поговорим. Россия просто не намерена изображать процесс", –
пояснил аналитик.
Зеленский находится у власти уже третий месяц, но пока со
стороны украинского руководства не прозвучало никаких конструктивных
предложений, посетовал эксперт Российского института стратегических
исследований Олег Неменский. Нынешний украинский лидер не только не смягчил
политику в отношении Донбасса, но стал действовать жестче, чем его предшественник
Петр Порошенко, отметил политолог.
"Мы имеем дело с неопытностью нового руководства
страны, которое считает, что такие встречи можно проводить ради самого факта
встречи. Хотя при этом они неспособны даже сформулировать конкретные
предложения", – цитирует эксперта издание "ПолитНавигатор".
Прорыва на переговорах в "нормандском формате" в
таких условиях вряд ли стоит ожидать, прогнозирует Неменский. использует
встречи с представителями России, Франции и Германии исключительно для
пропаганды, пытаясь объяснить продолжение войны "несговорчивой"
позицией Москвы, подчеркнул аналитик.
Прекращение боевых действий в Донбассе и начало мирных
переговоров было одним из главных предвыборных обещаний .
Неудивительно, что наибольшее количество голосов начинающий политик набрал в
юго-восточных регионах страны.
Но исполнять предвыборные обещания президент Украины не
спешит. Вскоре после его вступления в должность стороны заключили очередное
перемирие в Донбассе, однако спустя несколько дней оно было нарушено
украинскими военными.