Инициативам президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу в Кремле дали от ворот поворот. Москва призывает Зеленского начать выполнять предвыборные обещания, а не разбрасываться громкими, но пустыми заявлениями и угрозами.

Инициативам президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу в Кремле дали от ворот поворот. Москва призывает Зеленского начать выполнять предвыборные обещания, а не разбрасываться громкими, но пустыми заявлениями и угрозами.Украинский лидер обещал прекратить войну в Донбассе, поэтомузаявляет о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным,отметил киевский политолог Михаил Погребинский. Вместе с тем Зеленский пока неговорил, что готов поддержать особый статус региона, подчеркнул эксперт.По его словам, если бы украинский лидер публично объявил онамерении предоставить автономию Донбассу и амнистировать ополченцев, то Москвамогла бы вести диалог с Киевом. "Но он же, напротив, заявляет, что несобирается ничего этого выполнять. Поэтому Москва ему и показывает: созревайвначале, а потом поговорим. Россия просто не намерена изображать процесс", –пояснил аналитик.Зеленский находится у власти уже третий месяц, но пока состороны украинского руководства не прозвучало никаких конструктивныхпредложений, посетовал эксперт Российского института стратегическихисследований Олег Неменский. Нынешний украинский лидер не только не смягчилполитику в отношении Донбасса, но стал действовать жестче, чем его предшественникПетр Порошенко, отметил политолог."Мы имеем дело с неопытностью нового руководствастраны, которое считает, что такие встречи можно проводить ради самого фактавстречи. Хотя при этом они неспособны даже сформулировать конкретныепредложения", – цитирует эксперта издание "ПолитНавигатор".Прорыва на переговорах в "нормандском формате" втаких условиях вряд ли стоит ожидать, прогнозирует Неменский. используетвстречи с представителями России, Франции и Германии исключительно дляпропаганды, пытаясь объяснить продолжение войны "несговорчивой"позицией Москвы, подчеркнул аналитик.Прекращение боевых действий в Донбассе и начало мирныхпереговоров было одним из главных предвыборных обещаний .Неудивительно, что наибольшее количество голосов начинающий политик набрал вюго-восточных регионах страны.Но исполнять предвыборные обещания президент Украины неспешит. Вскоре после его вступления в должность стороны заключили очередноеперемирие в Донбассе, однако спустя несколько дней оно было нарушеноукраинскими военными.