Галине Перфиловой – маме певицы Валерии – идет 82-й год. Здоровье уже не то и все чаще требуется помощь врачей. На сей раз дело столь серьезное, что потребовалась строчная операция. За рубежом, конечно.

Галине Перфиловой – маме певицы Валерии – идет 82-й год. Здоровье уже не то и все чаще требуется помощь врачей. На сей раз дело столь серьезное, что потребовалась строчная операция. За рубежом, конечно.С середины июля мать Валерии находится в швейцарской клинике, а только что перенесла сложнейшую операцию. "Галине Николаевне заменили оба коленных сустава, – цитирует мужа артистки Иосифа Пригожина – Хирургическое вмешательство было неизбежно, так как она совсем перестала передвигаться""К счастью, процедура прошла вполне успешно, и сейчас теща потихоньку адаптируется.Теперь самое главное — реабилитация, которая, скорее всего, займет не один и не два месяца, но мы настроены оптимистично", – заключил муж артистки.Все это время Валерия день и ночь находилась в Лозанне, где располагается больница. Она была рядом с мамой, поддерживая и приободряя ее.Напомним, Валерия окончила Аткарскую музыкальную школу, в которой работали ее родители: отец – директором, а мать – преподавателем по фортепиано. Несколько лет назад певица перевезла мать в Москву - приобрела для нее хорошую квартиру и сделала там ремонт, который по душе Галине Николаевне. Дело в том, что в Атакарске, откуда родом артистка, также жила и бабушка Валерии, которая умерла на 102-м году жизни. После этого мама осталась одна, поэтому Валерия настояла, чтобы она переехала поближе. И теперь заботится о ней всецело.