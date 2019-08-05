Нападающий московского Спартака Эсекиэль Понсе рискует получить дисквалификацию по итогам матча четвертого тура против столичного Динамо (0:0). Аргентинскому новичку красно-белых грозит до трех матчей отстранения от игр Спартака.

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе рискует получить дисквалификацию по итогам матча четвертого тура против столичного "Динамо" (0:0). Аргентинскому новичку красно-белых грозит до трех матчей отстранения от игр "Спартака".Напомним, что на 35 минуте матча Понсе получил красную карточку после того, как прямой ногой врезался во вратаря бело-голубых Антона Шунина. Как сообщает "Спорт-экспресс", главный арбитр матча Владислав Безбородов трактовал фол игрока, как "серьезное нарушение правил", что по регламенту карается баном до трех матчей.Следовательно, Понсе рискует пропустить оставшиеся в августе игры спартаковцев в чемпионате России против "Ахмата", ЦСКА и "Крыльев Советов".