Очередной пляжный наряд Яны Рудковской разжег бурные обсуждения. Подписчики звезды активно оценивают ее купальники в комментариях на ее странице в Instagram.

Очередной пляжный наряд Яны Рудковской разжег бурные обсуждения. Подписчики звезды активно оценивают ее купальники в комментариях на ее странице в Instagram.Несколько дней назад продюсер Яна Рудковскаяоправилась отдыхать на побережье фешенебельного курорта Сардинии, вПорто-Черво. Рудковская практически каждый день делится со своими подписчикамиснимками в купальниках, которые вызывают у них неоднозначные мнения. Первоефото звезды в леопардовом купальнике разожгло жаркие споры. Завистливые хейтерытут же принялись критиковать образ Рудковской, намекая на то, что такой нарядвовсе не под стать ее возрасту: " Как достали эти детские купальники.Купите уже нормальный по возрасту, а не у Натальи Ким", " Вот этобабуся", – оставили свои комментарии фолловеры.Позже звезда предстала в образе роковой красотки вярко-красном купальнике с прозрачными вставками, но даже этот снимок вызвал уподписчиков бурю нелицеприятных комментариев: они уличили ее в использованиифотошопа, благодаря которому ноги звезды кажутся уж больно длинными. "Вообще уже крыша поехала у бабки Яны, сама 162 роста, а на фото двухметровыйкентавр", " Красиво, но мне кажется с ногами вытянутыми немногоперебор...", " Такой маленький рост и такие длинные ноги ???"Свежее фото Яны Рудковской вновь озадачило ееподписчиков: они отметили, что на новом снимке ее "ноги от ушей" резкоуменьшились. " Забыла ноги вытянуть?", " Такая хорошенькая безэтих длинных ног с фотошопа", "А что с ногами? Они, оказывается,могут быть обычными? А где же те, что от ушей".Однако среди критиков находятся и те, кто восхищаетсяфигурой 44-летней Яны Рудковской несмотря на нее маленький рост и обращение кфоторедакторам.