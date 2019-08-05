Очередной пляжный наряд Яны Рудковской разжег бурные обсуждения. Подписчики звезды активно оценивают ее купальники в комментариях на ее странице в Instagram.
Очередной пляжный наряд Яны Рудковской разжег бурные обсуждения. Подписчики звезды активно оценивают ее купальники в комментариях на ее странице в Instagram.
Несколько дней назад продюсер Яна Рудковская
оправилась отдыхать на побережье фешенебельного курорта Сардинии, в
Порто-Черво. Рудковская практически каждый день делится со своими подписчиками
снимками в купальниках, которые вызывают у них неоднозначные мнения. Первое
фото звезды в леопардовом купальнике разожгло жаркие споры. Завистливые хейтеры
тут же принялись критиковать образ Рудковской, намекая на то, что такой наряд
вовсе не под стать ее возрасту: " Как достали эти детские купальники.
Купите уже нормальный по возрасту, а не у Натальи Ким", " Вот это
бабуся", – оставили свои комментарии фолловеры.
Позже звезда предстала в образе роковой красотки в
ярко-красном купальнике с прозрачными вставками, но даже этот снимок вызвал у
подписчиков бурю нелицеприятных комментариев: они уличили ее в использовании
фотошопа, благодаря которому ноги звезды кажутся уж больно длинными. "
Вообще уже крыша поехала у бабки Яны, сама 162 роста, а на фото двухметровый
кентавр", " Красиво, но мне кажется с ногами вытянутыми немного
перебор...", " Такой маленький рост и такие длинные ноги ???"
Свежее фото Яны Рудковской вновь озадачило ее
подписчиков: они отметили, что на новом снимке ее "ноги от ушей" резко
уменьшились. " Забыла ноги вытянуть?", " Такая хорошенькая без
этих длинных ног с фотошопа", "А что с ногами? Они, оказывается,
могут быть обычными? А где же те, что от ушей".
Однако среди критиков находятся и те, кто восхищается
фигурой 44-летней Яны Рудковской несмотря на нее маленький рост и обращение к
фоторедакторам.