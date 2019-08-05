Вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 174-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года»

29 июля 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 174-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года» (далее — Протокол).В соответствии с внесённым Протоколом изменением на граждан Республики Южная Осетия не распространяются ограничения по срокам пребывания на территории Российской Федерации, предусмотренные Соглашением между Правительством Российской Федерации и правительством Республики Южная Осетия о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Республики Южная Осетия от 1 февраля 2010 г., а также ограничения по срокам пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, установленные законодательством Российской Федерации.При предоставлении государственных услуг и осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции предлагается руководствоваться следующим.Граждане Республики Южная Осетия:- обязаны соблюдать правила пребывания на территории Российской Федерации, установленные законодательством Российской Федерации;- вправе въехать и пребывать в Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы;- подлежат постановке на учет по месту пребывания по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания на срок, указанный в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.Кроме того, государственная услуга по выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации гражданам Республики Южная Осетия осуществляется в порядке, установленном статьей 6.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».