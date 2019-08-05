Злоумышленник похищал у соседей по палате денежные средства. Воспользовавшись телефонами пенсионеров, путем перевода через смс-сообщение он отправлял деньги на свой банковский счет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона и денежных средств с банковских счетов пациентов больницы.В отдел полиции по районам Матушкино и Савелки обратился 74-летний столичный житель. Потерпевший сообщил, что в палате больницы, расположенной на Каштановой аллее Зеленограда неизвестный похитил принадлежащие ему денежные средства путем перевода через смс-сообщение на свой банковский счет. Ущерб, причиненный заявителю, составил 8 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории 1-го Западного проезда Зеленограда задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.Как установлено, подозреваемый находился в одной больничной палате с заявителем. Ночью, убедившись, что потерпевший спит, злоумышленник взял его мобильный телефон и посредством смс-сообщения перечислил на свой счет денежные средства.В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник причастен к аналогичному противоправному деянию в отношении другого соседа по палате, 71-летнего пенсионера. Также он похитил его телефон, причинив тем самым ущерб последнему на 6 500 рублей.По данным фактам следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31