В Сети появилось свежее фото переправы через Керченский пролив. После жутких сообщений о массовой гибели Крымский мост выглядит опустевшим. На переправе замечено только одно транспортное средство.
В Сети появилось свежее фото переправы через Керченский пролив. После жутких сообщений о массовой гибели Крымский мост выглядит опустевшим. На переправе замечено только одно транспортное средство.
Снимок обнародовала популярный на Украине блогер
RoksolanaToday&Крым25%. На фотографии Крымский мост выглядит опустевшим. В
кадр попал лишь один автомобиль. В каком направлении он двигался неизвестно.
"Хоть Горный по мосту шнырит туда-сюда… уже не
пусто", – подписала фотографию блогер.
Таким образом она ответила на пост жителя Крыма Александра
Горного, который ранее высказался в поддержку строительства Крымского моста. По
мнению блогера, переправа сильно изменит жизнь местных. "Краснодарский
край богатый и жирный, и есть шанс, что Крым через пару десятилетий догонит
его", – написал пользователь Сети.
Фотография пустующей переправы появилась после сообщений о
массовой гибели в Азовском море. Как отмечала украинский блогер Богдана
Чернявская, в акватории погибло большое количество медуз-корнеротов.
Причиной смерти морских обитателей блогер назвала
строительство . Свое влияние оказало и глобальное потепление,
уверена она. Пользователи Сети раскритиковали Чернявскую и заметили, что в
гибели медуз виновата Украина, которая перекрыла Северо-Крымский канал, из-за
чего повысился уровень солености воды.
Строительство подходит к концу, завершается
возведение железнодорожной части переправы. Она откроется в конце текущего
года, а купить билеты на поезд можно будет с сентября. Железная дорога свяжет
крупнейшие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону.