В Сети появилось свежее фото переправы через Керченский пролив. После жутких сообщений о массовой гибели Крымский мост выглядит опустевшим. На переправе замечено только одно транспортное средство.

В Сети появилось свежее фото переправы через Керченский пролив. После жутких сообщений о массовой гибели Крымский мост выглядит опустевшим. На переправе замечено только одно транспортное средство.Снимок обнародовала популярный на Украине блогерRoksolanaToday&Крым25%. На фотографии Крымский мост выглядит опустевшим. Вкадр попал лишь один автомобиль. В каком направлении он двигался неизвестно."Хоть Горный по мосту шнырит туда-сюда… уже непусто", – подписала фотографию блогер.Таким образом она ответила на пост жителя Крыма АлександраГорного, который ранее высказался в поддержку строительства Крымского моста. Помнению блогера, переправа сильно изменит жизнь местных. "Краснодарскийкрай богатый и жирный, и есть шанс, что Крым через пару десятилетий догонитего", – написал пользователь Сети.Фотография пустующей переправы появилась после сообщений омассовой гибели в Азовском море. Как отмечала украинский блогер БогданаЧернявская, в акватории погибло большое количество медуз-корнеротов.Причиной смерти морских обитателей блогер назваластроительство . Свое влияние оказало и глобальное потепление,уверена она. Пользователи Сети раскритиковали Чернявскую и заметили, что вгибели медуз виновата Украина, которая перекрыла Северо-Крымский канал, из-зачего повысился уровень солености воды.Строительство подходит к концу, завершаетсявозведение железнодорожной части переправы. Она откроется в конце текущегогода, а купить билеты на поезд можно будет с сентября. Железная дорога свяжеткрупнейшие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону.