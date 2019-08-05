Исполнительница заинтриговала поклонников новым видео из свадебного салона,
куда отправилась с дочками Сашей и Машей. Выложенными в Instagram кадрами певица МакSим (Марина Абросимова) спровоцировала слухи о скором бракосочетании.
Исполнительница заинтриговала поклонников новым видео из свадебного салона,
куда отправилась с дочками Сашей и Машей. Выложенными в Instagram кадрами певица МакSим (Марина Абросимова) спровоцировала слухи о скором бракосочетании.
Артистка показала, как
в компании дочерей выбирает белое платье. Зачем 36-летней Марине Абросимовой понадобился подвенечный наряд, она не рассказала. Однако
многие поклонники справедливо предположили, что знаменитость готовится выйти
замуж.
Подписчики принялись
поздравлять звезду с предстоящим важным событием. "Ух ты! Не ужели замуж
выходишь? Счастья тебе большого, моя любовь", "Если правда, то от всей
души поздравляю!", "Искренние поздравления я желаю счастья большого. Я
безумно рада за тебя, моя любимая певица", – высказались поклонники певицы МакSим.
С кем сейчас состоит в любовных
отношениях Марина Абросимова, неизвестно. После расставания с отцами своих
детей, звукорежиссером Алексеем Луговцевым и бизнесменом Антоном Петровым, она решила больше не афишировать свою личную жизнь.
Напомним, ранее было
известно, что последние романтические отношения завершились
в конце марта этого года. Тогда исполнительница рассталась с возлюбленным после
нескольких лет, проведенных вместе. Об этом знаменитость сообщила сама и
попросила поклонников за нее порадоваться.
Как писали "Дни.ру", совсем недавно восстановилась после серьезного ДТП, в
которое попала в конце апреля. Звезда получила множественные гематомы и
попала в больницу. В результате у нее начался серьезный воспалительный
процесс, она частично потеряла память.
Сейчас знаменитость уже вернулась к своей
привычной жизни.