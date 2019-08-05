Исполнительница заинтриговала поклонников новым видео из свадебного салона, куда отправилась с дочками Сашей и Машей. Выложенными в Instagram кадрами певица МакSим (Марина Абросимова) спровоцировала слухи о скором бракосочетании.

Исполнительница заинтриговала поклонников новым видео из свадебного салона,куда отправилась с дочками Сашей и Машей. Выложенными в Instagram кадрами певица МакSим (Марина Абросимова) спровоцировала слухи о скором бракосочетании.Артистка показала, какв компании дочерей выбирает белое платье. Зачем 36-летней Марине Абросимовой понадобился подвенечный наряд, она не рассказала. Однакомногие поклонники справедливо предположили, что знаменитость готовится выйтизамуж.Подписчики принялисьпоздравлять звезду с предстоящим важным событием. "Ух ты! Не ужели замужвыходишь? Счастья тебе большого, моя любовь", "Если правда, то от всейдуши поздравляю!", "Искренние поздравления я желаю счастья большого. Ябезумно рада за тебя, моя любимая певица", – высказались поклонники певицы МакSим.С кем сейчас состоит в любовныхотношениях Марина Абросимова, неизвестно. После расставания с отцами своихдетей, звукорежиссером Алексеем Луговцевым и бизнесменом Антоном Петровым, она решила больше не афишировать свою личную жизнь.Напомним, ранее былоизвестно, что последние романтические отношения завершилисьв конце марта этого года. Тогда исполнительница рассталась с возлюбленным посленескольких лет, проведенных вместе. Об этом знаменитость сообщила сама ипопросила поклонников за нее порадоваться.Как писали "Дни.ру", совсем недавно восстановилась после серьезного ДТП, вкоторое попала в конце апреля. Звезда получила множественные гематомы ипопала в больницу. В результате у нее начался серьезный воспалительныйпроцесс, она частично потеряла память.Сейчас знаменитость уже вернулась к своейпривычной жизни.