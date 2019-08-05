Фигурант через окно проник в квартиру местного жителя, с которым накануне познакомился в одном из кафе.

23 июля текущего года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение от местного жителя о совершении хищения из его квартиры.По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли оперативники и эксперты-криминалисты.В результате проведенных мероприятий, в том числе, анализов следов, изъятых на месте происшествия, личность подозреваемого была установлена. Ранее судимого 28-летнего жителя города Коврова полицейские задержали на территории районного центра.Правоохранители установили, что незадолго до совершения хищения подозреваемый познакомился с хозяином квартиры в одном из заведений города. Мужчина пригласил фигуранта к себе в квартиру, где вместе они распивали спиртное, после чего злоумышленник покинул жилище потерпевшего.Спустя некоторое время, подозреваемый проник в квартиру нового знакомого через окно, похитил ноутбук и сотовый телефон. Ущерб, причиненный собственнику противоправными действиями, составил 26 000 рублей.В содеянном злоумышленник сознался и пояснил, что похищенный сотовый телефон успел продать и распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению. Похищенный ноутбук был изъят полицейскими.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража из жилища).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.