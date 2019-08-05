05.08.2019

2019-08-05 16:25:19

Под Москвой обнаружили обгоревший труп мужчины

В Химках на Старосходненском кладбище обнаружили обгоревшее тело мужчины. Рядом с трупом, связанным проволокой, были найдены канистры для бензина, мобильный телефон и ключи.



По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время выясняется личность погибшего и точная причина смерти, передает .