Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида. Завершающий этап операции сняли на видео.

Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида. Завершающий этап операции сняли на видео.Из дома на хуторе Раздоры Светлана С. исчезла около шести часов вечера в среду, 31 июля, когда ее родители отправились на собрание, оставив младших детей под присмотром 18-летней сестры. Девочка вышла в туалет, но в комнату не вернулась, когда ее хватились, уже стемнело.Света, как уточняет "КП-Волгоград", страдает тяжелым врожденным заболеванием и практически не ориентируется в пространстве, более того, хромота делает непреодолимым для нее даже небольшой склон. Учитывая этот факт, около 350 полицейских, сотрудников МЧС, казаков и волонтеров за три с лишним дня вдоль и поперек прочесали местность у хутора, но тщетно. В воскресенье утром детский плач услышал возвращавшийся с озера рыбак, который тут же отправился в оперативный штаб.Полицейские долго выкрикивали имя, пока девочка не откликнулась, но на берег она так и не вышла. Тогда два стража порядка под дождем вплавь преодолели водную преграду и вывели ребенка из леса. Обратно они доставили ее на лодке, именно этот момент и снял оператор."Дрожит вся. Слабая, слабая", — подтвердил опасения стоявших на берегу следователей спаситель.Сейчас со Светланой, найденной примерно в 800 метрах от дома, работают врачи и психологи, сама она за время спасения не проронила ни слова.