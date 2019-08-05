Поездка на скутере обернулась инвалидностью для 15-летнего жителя Белоруссии, который за рулем своего скутера попал под товарный поезд. Камера наблюдения зафиксировала страшное ДТП.

Поездка на скутере обернулась инвалидностью для 15-летнего жителя Белоруссии, который за рулем своего скутера попал под товарный поезд. Камера наблюдения зафиксировала страшное ДТП.Авария произошла около половины пятого дня 1 августа в Шклове, что в Могилевской области. На кадрах видно, как подросток огибает стоящую на переезде фуру и подъезжает к товарному составу, пытаясь остановить скутер. Сделать это ему не удалось, и спустя секунду школьник оказался под вагонами.Мальчик выжил, но лишился обеих ног. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в больнице. Что стало причиной ДТП — неопытность водителя или поломка транспортного средства, предстоит выяснить инспекторам.