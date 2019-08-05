4 августа в центре Лондона собралась огромная толпа зевак. Их привлекло и одновременно ужаснуло случившееся – все с трепетом ждали, чем закончится дело.

4 августа в центре Лондона собралась огромная толпа зевак. Их привлекло и одновременно ужаснуло случившееся – все с трепетом ждали, чем закончится дело.Наканунеоколо 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн. Мальчик пролетел пять этажей и упал на крышу основного корпуса.В полицию позвонили очевидцы. На место тут же были отправлены служащие, а также вертолет для экстренного оказания первой медицинской помощи и доставления малыша в больницу.По данным, подросток после случившегося попытался скрыться, но его поймали и держали в ожидании полиции посетители галереи. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей.К слову, следователи утверждают, что задержанный не был знаком с малышом. Он доставлен в участок – ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.Ребенок находится в одной из городских больниц. Состояние мальчика оценивается как критическое, но стабильное.