У 49-летнего участника группы Иванушки International Андрея Григорьева-Апполонова двое детей – 15-летний Иван и 11-летний Артемий. О судьбе наследников певец рассказал в откровенном интервью.

У 49-летнего участника группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова двое детей – 15-летний Иван и 11-летний Артемий. О судьбе наследников певец рассказал в откровенном интервью."Сыновья сейчас живут со мной, но в любой момент, когда я буду уезжать на гастроли, отправятся к маме, – улыбается музыкант. – Иван скорее тренируется уже для удовольствия (играет в хоккей за СДЮШОР "Динамо" – Прим. ред.). Я этому искренне рад, потому что лучше заниматься, чем нет. Несколько месяцев назад старший сын, кстати, заявил мне, что хочет стать спортивным агентом. А вот младший, Артемий, как раз плотно увлекается хоккеем. Играет в первом составе детской школы ЦСКА. И попал туда он абсолютно без блата".Старший сын певца сейчас переживает трудности переходного возраста. "Он у него плавный, так же и у меня в 15 лет. Подружки у Вани пока нет, да куда спешить?! У меня в 15 лет тоже не было отношений", – уверяет Андрей.Впрочем, в традиционности сексуальной ориентации наследника Григорьев-Апполонов уверен. "Как-то сын успокоил, когда в я в очередной раз поинтересовался, когда уже он заведет себе девчонку и с кем-то будет дружить, – улыбается музыкант. – Сказал: "Пап, нет у меня вокруг подруг таких, в которых я бы втюрился, но ты не переживай: я не гей".Хотя, окажись сын любителем однополой любви, музыканта, кажется, это не смутило бы. "В наше время, знаете, всякое бывает", – цитирует исполнителяРанее Ксения Собчак спросила Яну Рудковскую: "Представь себе ситуацию, если твой сын Гном Гномыч, когда вырастет, примет решение, что он гей. Ты сможешь это принять?". "Когда Сашенька, надевает мамины туфли в пять или в четыре годика, или в три, и чапает в этих туфлях и в юбочке – это все мило, ты смеешься и так далее, и действительно это не вызывает никаких вопросов. Когда он начинает играть в куклы, интересоваться женской косметикой… Я попытаюсь его какое-то время переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-то делать, то я предложу ему уехать в другую страну", – ответила Рудковская.