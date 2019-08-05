Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили у прохожего денежные средства и наручные часы премиального бренда...

«Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с оперативниками ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы были задержаны трое подозреваемых в совершении разбоя», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 22-летний мужчина. Заявитель сообщил, что на улице неизвестные, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили денежные средства и наручные часы премиального бренда. После этого они скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Общий материальный ущерб составил около 530 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в проезде Аэропорта полицейские задержали троих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители столицы в возрасте от 21 до 30 лет.Следствием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление соучастника и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Пресс-группа УВД по САО(495) 601-03-29