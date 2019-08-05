Заявитель попросил пассажиров оплатить поездку, после чего они начали его избивать и отобрали два мобильных телефона...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Северное Измайлово задержали двоих мужчин по подозрению в разбойном нападении на водителя такси.В полицию обратился водитель такси с заявлением о совершенном в отношении него разбойном нападении. Мужчина сообщил, к нему в автомобиль подсели двое неизвестных и попросили отвезти их на Щелковское шоссе. Прибыв в пункт назначения, злоумышленники сказали, что намерены продолжить движение на другой адрес. Однако заявитель попросил пассажиров сначала оплатить первую поездку, после чего они начали его избивать и отобрали два мобильных телефона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 21 и 22-летние приезжие.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых в совершении аналогичных противоправных деяний на территории города Москвы.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73