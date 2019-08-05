Отсутствие известий в российском медиа-пространстве не длится долго. Очередной летний понедельник не стал исключением. Дни.ру собрали в одной подборке все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 августа 2019 года.

Отсутствие известий в российском медиа-пространстве не длится долго. Очередной летний понедельник не стал исключением. "Дни.ру" собрали в одной подборке все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 августа 2019 года.Примадонна отечественной эстрады удивила поклонников двусмысленным видео. После публикации ролика Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле получили нагоняй от фанатов. За звезд вступилась известная актриса.С интернет-обывателями категорически не согласна актриса Кристина Ануфриева. Артистка заявила, что никто не вправе осуждать Примадонну.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 августа 2019 года, читайте в и специальных .