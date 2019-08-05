Андрей Малахов обнародовал фрагменты интервью москвички Светланы Софиевой, которые ранее в программе Прямой эфир телеканала Россия 1 не показывали. На них женщина объясняет, как убили ее мужа – миллиардера Георгия Софиева, а после рассказывает о сфабрикованном против нее уголовном деле.

Андрей Малахов обнародовал фрагменты интервью москвичкиСветланы Софиевой, которые ранее в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1"не показывали. На них женщина объясняет, как убили ее мужа – миллиардера ГеоргияСофиева, а после рассказывает о сфабрикованном против нее уголовном деле.Светлана Софиева известна большинству телезрителей как "беременнаяот Киркорова" – девять месяцев назад москвичка стала звездой шоу АндреяМалахова, заявив, что ждет тройню от поп-короля отечественной эстрады ФилиппаКиркорова. Тогда в сопровождении съемочной группы ток-шоу "Прямой эфир" Софиевапрошла обследование в клинике, где у нее диагностировали редкое психическоерасстройство: ложную беременность. К сожалению, спустя месяц лечения Светланаскончалась при загадочных обстоятельствах и была похоронена втайне.Постепенно удивительная история богатой москвички обрасталавсе новыми и новыми подробностями. Оказалось, что ее первый муж Георгий Софиев имелотношение к криминалу. Миллиардера похитили и зверски убили в США.В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" Андрей Малаховпродемонстрировал кадры интервью с Софиевой, которые ранее зрители не видели. На них Светлана говорит телевизионщикам, что собирается писать книгу – автобиографию,в которой расскажет о том, как познакомилась и вышла замуж запредприимчивого юношу – Георгия Софиева, который впоследствии стал миллиардером."Он трагически погиб в Америке, когда мы работали надремейком фильма "Человек-амфибия". Уже подписывали договоры с самыми известнымиактрисами и актерами, и в этот момент был совершен киднеппинг живых людей сцелью вымогательства больших денег. Деньги мы отправили через Сингапур, асупруга, к сожалению, убили вместе с его другом Ником Харабадзе, чья мать былаочень известной грузинской актрисой. В Тбилиси снялась в более чем в 65 фильмах,которые лично знал президент Грузии, он оказал помощь потом в расследовании ипоиске тел", – говорила москвичка редакторам "Прямого эфира".Добавим, Георгий Софиев и Ник Харабадзе, родители которогоизвестные в Грузии артисты – Георгий Харабадзе и Русико Кикнадзе, были убиты в конце января 2002года в США. Мужчин похитили, и какое-то время держали в заложниках. Злоумышленникитребовали у родственников Георгия и Ника выкуп. Получив желаемое, преступники расправилисьс Софиевым и Харабадзе, после чего скинули их тела в водохранилище.Также в ток-шоу были продемонстрированы кадры,на которых Светлана Софиева объясняет, как оказалась в американской тюрьме. Москвичкарассказала, что дело против нее сфабриковали, зачем – неизвестно.Софиеву обвинили в намерении похитить дочь Луи Переса – следователя,который семь лет расследовал дело об убийства Георгия. Женщина не стала отрицать,что у нее были претензии к Пересу, однако вредить ее близким ей бы и в головуне пришло. Более того, она всячески помогала следствию и в какой-то момент дажесдружилась с Луи."В декабре месяце они уже держали в руках готовые материалы,что ребят в январе убьют. У них были подслушаны разговоры, были сняты факсы,которыми обменивались. Они даже знали где держат все оружие, знали, что ониидут в спортивный магазин и покупают гантели, которые потом были привязаны кшее ребят, их сбросили на глубину 50-метров. Всю подготовку ФБР фиксировало иписало, и тем не менее они обрекли людей на смерть, объясняя это тем, чтодвижение документов внутри Америки шло очень медленно", – отмечает вдова миллиардера.На видео Светлана еще раз подчеркивает, что не мстила Пересу.Эй в то время было не до этого: ее сына Дениса забрала семья Георгия, золовка смужем не давали ей видится с наследником.Светлана Софиева также рассказала съемочной группе ток-шоу , что еще до задержания успела выйтина влиятельных людей и продать квартиру в Лондоне, чтобы оплатить адвокатов – это и обеспечило ей свободу. "Меняотпустили под залог 100 тысяч (долларов), но уже завтра, это можно проверить,эти деньги мне вернули обратно", – рассказала "беременная" от Киркорова незадолго до собственной гибели.