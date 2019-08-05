Андрей Малахов обнародовал фрагменты интервью москвички
Светланы Софиевой, которые ранее в программе Прямой эфир телеканала Россия 1
не показывали. На них женщина объясняет, как убили ее мужа – миллиардера Георгия
Софиева, а после рассказывает о сфабрикованном против нее уголовном деле.
Андрей Малахов обнародовал фрагменты интервью москвички
Светланы Софиевой, которые ранее в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1"
не показывали. На них женщина объясняет, как убили ее мужа – миллиардера Георгия
Софиева, а после рассказывает о сфабрикованном против нее уголовном деле.
Светлана Софиева известна большинству телезрителей как "беременная
от Киркорова" – девять месяцев назад москвичка стала звездой шоу Андрея
Малахова, заявив, что ждет тройню от поп-короля отечественной эстрады Филиппа
Киркорова. Тогда в сопровождении съемочной группы ток-шоу "Прямой эфир" Софиева
прошла обследование в клинике, где у нее диагностировали редкое психическое
расстройство: ложную беременность. К сожалению, спустя месяц лечения Светлана
скончалась при загадочных обстоятельствах и была похоронена втайне.
Постепенно удивительная история богатой москвички обрастала
все новыми и новыми подробностями. Оказалось, что ее первый муж Георгий Софиев имел
отношение к криминалу. Миллиардера похитили и зверски убили в США.
В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" Андрей Малахов
продемонстрировал кадры интервью с Софиевой, которые ранее зрители не видели. На них Светлана говорит телевизионщикам, что собирается писать книгу – автобиографию,
в которой расскажет о том, как познакомилась и вышла замуж за
предприимчивого юношу – Георгия Софиева, который впоследствии стал миллиардером.
"Он трагически погиб в Америке, когда мы работали над
ремейком фильма "Человек-амфибия". Уже подписывали договоры с самыми известными
актрисами и актерами, и в этот момент был совершен киднеппинг живых людей с
целью вымогательства больших денег. Деньги мы отправили через Сингапур, а
супруга, к сожалению, убили вместе с его другом Ником Харабадзе, чья мать была
очень известной грузинской актрисой. В Тбилиси снялась в более чем в 65 фильмах,
которые лично знал президент Грузии, он оказал помощь потом в расследовании и
поиске тел", – говорила москвичка редакторам "Прямого эфира".
Добавим, Георгий Софиев и Ник Харабадзе, родители которого
известные в Грузии артисты – Георгий Харабадзе и Русико Кикнадзе, были убиты в конце января 2002
года в США. Мужчин похитили, и какое-то время держали в заложниках. Злоумышленники
требовали у родственников Георгия и Ника выкуп. Получив желаемое, преступники расправились
с Софиевым и Харабадзе, после чего скинули их тела в водохранилище.
Также в ток-шоу были продемонстрированы кадры,
на которых Светлана Софиева объясняет, как оказалась в американской тюрьме. Москвичка
рассказала, что дело против нее сфабриковали, зачем – неизвестно.
Софиеву обвинили в намерении похитить дочь Луи Переса – следователя,
который семь лет расследовал дело об убийства Георгия. Женщина не стала отрицать,
что у нее были претензии к Пересу, однако вредить ее близким ей бы и в голову
не пришло. Более того, она всячески помогала следствию и в какой-то момент даже
сдружилась с Луи.
"В декабре месяце они уже держали в руках готовые материалы,
что ребят в январе убьют. У них были подслушаны разговоры, были сняты факсы,
которыми обменивались. Они даже знали где держат все оружие, знали, что они
идут в спортивный магазин и покупают гантели, которые потом были привязаны к
шее ребят, их сбросили на глубину 50-метров. Всю подготовку ФБР фиксировало и
писало, и тем не менее они обрекли людей на смерть, объясняя это тем, что
движение документов внутри Америки шло очень медленно", – отмечает вдова миллиардера.
На видео Светлана еще раз подчеркивает, что не мстила Пересу.
Эй в то время было не до этого: ее сына Дениса забрала семья Георгия, золовка с
мужем не давали ей видится с наследником.
Светлана Софиева также рассказала съемочной группе ток-шоу , что еще до задержания успела выйти
на влиятельных людей и продать квартиру в Лондоне, чтобы оплатить адвокатов – это и обеспечило ей свободу. "Меня
отпустили под залог 100 тысяч (долларов), но уже завтра, это можно проверить,
эти деньги мне вернули обратно", – рассказала "беременная" от Киркорова незадолго до собственной гибели.