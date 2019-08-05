Анна Исаева устала от того, что люди то и дело пытаются нажиться на смерти Юлии Началовой. То паломнические туры к месту ее захоронения начнут предалагать, то землю с могилы продавать. Теперь вот какой-то фильм затеяли о покойной певице. Пресс-секретарь артистки решали пресечь это.

Анна Исаева устала от того, что люди то и дело пытаются нажиться на смерти Юлии Началовой. То паломнические туры к месту ее захоронения начнут предалагать, то землю с могилы продавать. Теперь вот какой-то фильм затеяли о покойной певице. Пресс-секретарь артистки решали пресечь это.Осенью 2019 года должна была состояться премьера фильма о Началовой "Буду рядом". Но родные артистки и ее пресс-секретарь намерены этому помешать."С режиссером фильма Андреем Загорским я поехала к родителям Юлии, – рассказала Исаева. – Мы с ними пригласили юриста, все вместе сели, стали обсуждать. Юрист сказал, что хотел бы знать, как Загорский собирается снимать этот фильм, на чьи деньги, посмотреть, с кем у него заключены договоры. А мы с родителями Началовой сошлись на том, что неплохо было бы и сценарий почитать. Причем когда снимается байопик, то обычно нанимают консультантов".Исаева уверят, что сама могла бы консультировать картину – все-таки столько лет была рядом с певицей, а та считала Анну "сестричкой". Но эту роль могут вполне взять на себя и близкие покойной. "В связи с этим нам надо полностью погрузиться в эту историю. Но Андрей такой возможности не предоставил. Поэтому от родителей я в итоге услышала категорическое нет. Но на самом деле мама и папа Юлии изначально были против этого проекта", – пояснила Исаева.Она не позволит наживаться на Юле сомнительным личностям. Ведь сама личность режиссера вызывает у "сестрички" Началовой ,большие вопросы. "Все, что нам известно о господине Загорском это то, что он с утра до вечера торчит на могиле Юлии Началовой. Кто бы туда ни пришел – всегда видит Андрея. Это немного пугает. Можно доверить такому странному персонажу делать кино о нашей девочке, которая нам очень дорога?" – цитирует ИсаевуНапомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти артистки стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Началову похоронили на Троекуровском кладбище.