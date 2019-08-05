Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который в настоящее время находится в отпуске, проводит его активно и творчески. Сюжет об отдыхе главы государства показало в воскресенье туркменское телевидение.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который в настоящее время находится в отпуске, проводит его активно и творчески. Сюжет об отдыхе главы государства показало в воскресенье туркменское телевидение, передает РИА Новости.Так, Бердымухамедов рано утром совершил велосипедную прогулку, затем посетил коневодческий комплекс, где проехался на ахалтекинском жеребце по кличке Шаполат. Президент побывал также в Олимпийском городке Ашхабада, где позанимался физкультурой вместе с главами силовых ведомств страны. Туркменский лидер, кроме того, играет на разных музыкальных инструментах и сочиняет музыкальное произведение. Он также завершил книгу о туркменских алабаях.А среди ночи Бердымухамедов доехал на спортивном автомобиле до одной из главных туристических достопримечательностей Туркменистана — газового кратера в Каракумах. В стране он официально называется "Сияние Каракумов", а за рубежом известен как "Врата ада".21 июля появились слухи о кончине Бердымухамедова, однако официальный Ашхабад их быстро опроверг. Президент и правительство Туркменистана находятся в отпуске с 15 июля по 15 августа.