Телеведущая задумалась о сложностях, с которыми сталкиваются
все без исключения пары. В преддверии бракосочетания Ксения Собчак заговорила о
недостатках избранника.
Телеведущая задумалась о сложностях, с которыми сталкиваются
все без исключения пары. В преддверии бракосочетания Ксения Собчак заговорила о
недостатках избранника.
В личном Instagram знаменитость опубликовала пост-рассуждение.
Ксения Собчак рассказала, что накануне услышала от друга интересную мысль,
которая теперь не выходит у нее из головы.
"Что, мол, люди сходятся не на основании достоинств друг
друга, а на основании недостатков. Через первые пару лет проходит очарование и
ослепление и тогда два человека начинают ясно видеть не только хорошее друг в
друге, но и плохое, недостатки. И вот тут принимается важное решение – можешь ты
с этими недостатками жить или не можешь (орфография и пунктуация автора
сохранена. – Прим. ред.)", – пояснила теледива.
назвала эту мысль верной. Также звезда добавила,
что по этой логике надо выбирать спутника жизни не по его достоинствам, а по приемлемости
его недостатков.
Напомним, СМИ
непрерывно следят за развитием романа телеведущей и режиссера Константина
Богомолова. На днях, в Сети появились слухи о том, что отношения знаменитой
парочки перешли на новый уровень: они намылились в ЗАГС. Ксения и
Константин якобы даже определились с датой свадьбы – она запланирована на 13
сентября.