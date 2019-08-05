Телеведущая задумалась о сложностях, с которыми сталкиваются все без исключения пары. В преддверии бракосочетания Ксения Собчак заговорила о недостатках избранника.

Телеведущая задумалась о сложностях, с которыми сталкиваютсявсе без исключения пары. В преддверии бракосочетания Ксения Собчак заговорила онедостатках избранника.В личном Instagram знаменитость опубликовала пост-рассуждение.Ксения Собчак рассказала, что накануне услышала от друга интересную мысль,которая теперь не выходит у нее из головы."Что, мол, люди сходятся не на основании достоинств другдруга, а на основании недостатков. Через первые пару лет проходит очарование иослепление и тогда два человека начинают ясно видеть не только хорошее друг вдруге, но и плохое, недостатки. И вот тут принимается важное решение – можешь тыс этими недостатками жить или не можешь (орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.)", – пояснила теледива.назвала эту мысль верной. Также звезда добавила,что по этой логике надо выбирать спутника жизни не по его достоинствам, а по приемлемостиего недостатков.Напомним, СМИнепрерывно следят за развитием романа телеведущей и режиссера КонстантинаБогомолова. На днях, в Сети появились слухи о том, что отношения знаменитойпарочки перешли на новый уровень: они намылились в ЗАГС. Ксения иКонстантин якобы даже определились с датой свадьбы – она запланирована на 13сентября.