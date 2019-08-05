Конкурсантам предлагали нарисовать свой пейзаж

Конкурсантам предлагали нарисовать свой пейзажМТС подвел итоги 5-го сезона творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Среди тысяч работ, присланных на художественный конкурс, эксперты Третьяковки выбрали самые лучшие картины, которые войдут в специальную экспозицию, открывающуюся этой осенью. В лучших оказался юный художник из Александрова Артём Суханов.Творческим заданием конкурса было создание работы в стиле Василия Поленова – мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной живописи. Конкурсантам предлагали нарисовать свой пейзаж. 20 картин, отобранных экспертами, выставят в галерее одновременно с экспозицией самого Василия Поленова.Призовое место Артёму принесла работа, где он изобразил природу родного города, его вдохновили старые улочки и дома. Свой пейзаж юный художник исполнил акварелью. Артём несколько лет занимается живописью, окончил художественную школу и мечтает стать архитектором. А предстоящая выставка в Третьяковке для него стала подтверждением таланта.