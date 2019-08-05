В последние недели количество терактов с использованием заминированного транспорта возросло в сирийских городах, где преобладает курдское население.

Заминированный мотоцикл взорвался в одном из кварталов города Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское государственное телевидение. В результате инцидента пострадали три мирных жителя, включая маленького ребенка.Эль-Хасаке частично контролируется сирийской армией и частично — курдскими формированиями самообороны. В последние недели количество терактов с использованием заминированного транспорта возросло в городах, где преобладает курдское население. Так, менее месяца назад в соседнем городе Камышли террористы взорвали заминированный автомобиль. Тогда ранения получили более десяти человек.