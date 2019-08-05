Вилли Токарев был разнорабочим, почтальоном, таксистом, пел в ресторанах для русских эмигрантов в Америке, мыл окна, убирал квартиры, перебирал библиотеку у какого-то миллионера, мыл полы в пекарне. Тогда, конечно, он и подумать не мог, что в конце жизни станет миллионером и будет иметь множество квартир по обе стороны Атлантики

Вилли Токарев был разнорабочим, почтальоном, таксистом, пел в ресторанах для русских эмигрантов в Америке, мыл окна, убирал квартиры, перебирал библиотеку у какого-то миллионера, мыл полы в пекарне. Тогда, конечно, он и подумать не мог, что в конце жизни станет миллионером и будет иметь множество квартир по обе стороны АтлантикиВ Москве Вилли Токарев жил сначала на Зубовском бульваре, а потом стал обладателем элитной недвижимости в "сталинском" доме на Котельнической набережной. Именно ей он посвятил свой хит "Высотки".Ориентировочная стоимость этой квартиры, как пишет , составляет не мене 60 миллионов рублей. Соседом Вилли был артист Ефим Шифрин. Тут же, в соседнем крыле, Вилли несколько лет назад присматривал себе "двушку" для создания студии – в советские годы эта квартира принадлежала известному композитору и военному дирижеру Семену Чернецкому, который переехал сюда в 1945 году, как только дом стал заселяться.Была у Токарева двухкомнатная квартира с видом на порт и набережную Ялты. Она оценивается несколько тысяч долларов. Но самая дорогая жилплощадь шансонье располагалась в Нью-Йорке, где живет семья Вилли Токарева. Теперь его наследникам предстоит поделить все движимое и недвижимое имущество артиста.На миллионы певца теперь претендуют 53-летний сын Антон Виленович Токарев (питерский автор и исполнитель в стиле шансон, певец, радиоведущий) от первого брака, 29-летний сын от второго брака, третья жена Юлия Бединская-Токарева и ее дети – 19-летняя дочь – Эвелина Токарева и 16-летний сын Милен Токарев. Главная битва, как ожидается, развернется за авторские права на песни Вилли Ивановича.