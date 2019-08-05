Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио. Наша команда победительницей отборочного турнира, проходившего в Калининграде.

Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио. Наша команда победительницей отборочного турнира, проходившего в Калининграде.Судьба олимпийской лицензии решилась в матче сборных России и Южной Кореи. Проиграв две первых партии 21:25, 20:25, наши спортсменки сумели переломить ход встречи 25:22, 25:16, 15:11.Таким образом, сборная России заняла первое место. Ранее наше команда нанесла поражение сборным Мексики и Канады с одинаковым счетом 3:0.