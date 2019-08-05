В столице Ингушетии Магасе проходит международный шахматный фестиваль Башня Согласия. В мероприятиях принял участие исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов.

В столице Ингушетии Магасе проходит международный шахматный фестиваль "Башня Согласия". В мероприятиях принял участие исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов.Махмуд-Али Калиматов сыграл с самой юной участницей фестиваля 11-летней девочкой Софией, представляющей местную шахматную школу "Магас". Как сообщил затем глава республики на своей странице в соцсети "победила юность" Калиатов пообещал юной шахматистке снова встретиться за доской.IVтурнир "Башня Согласия" проходит в одной главных достопримечательностей республике – 100-метровой башне на площади Алания. В соревнованиях, проходящих по швейцарской системе, принимают участие 250 участников из всех субъектов Северного Кавказа, Калмыкии, Адыгеи, Москвы, Саратова, а также из Киргизии. В программе фестиваля детский шахматный турнир "Национальная шахматная Лига 2019", открытый шахматный турнир среди мужчин "Кубок Ади Ахмад" и супер-игра российского гроссмейстера, чемпиона Европы Эрнесто Инаркиева, а также самого молодого гроссмейстера в истории, чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам Сергея Карякина.