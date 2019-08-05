Неуправляемый кроссовер сбежал от своих владельцев, повредил три автомобиля и врезался в многоэтажку в Стерлитамаке. Похождения беспилотного транспортного средства попали на видео.

Неуправляемый кроссовер сбежал от своих владельцев, повредил три автомобиля и врезался в многоэтажку в Стерлитамаке. Похождения беспилотного транспортного средства попали на видео.Массовое ДТП произошло около 15:40 в минувшую субботу, 3 августа, во дворе дома 28 по улице Строителей, уточняет ГТРК "Башкортостан". Инцидент произошел в тот момент, когда водитель достала из детского кресла ребенка — машина несколько раз дернулась и тронулась с места. Попытки женщины с малышом на руках догнать и заглушить беглеца успехом не увенчались, более того, сама она оказалась на траве.Кроссовер пересек газон, вытолкал с парковки легковушку и выверенным ударом отправил ее в другой автомобиль, в который спустя пару секунд врезался и сам, попутно зацепив раскрытой дверью еще одну машину. Остановилось устроившее побег транспортное средство, только уперевшись в крыльцо многоэтажки.По предварительной версии, женщина невольно включила автозавод на брелке, когда вытаскивала ребенка из салона, что и стало причиной аварии, в результате которой никто не пострадал.