Смерть Вилли Токарева не оставила равнодушным лидера группы Ленинград Сергея Шнурова. Певец посвятил Токареву стихотворение и опубликовал его на своей странице.

Смерть Вилли Токарева не оставила равнодушным лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Певец посвятил Токареву стихотворение и опубликовал его на своей странице.Сергей Шнуров известен не только способностьюсоздавать экстравагантные песни и клипы, но и умением писать стихотворения.Так, музыкант не остался в стороне, узнав о смерти популярного российского иамериканского шансон-исполнителя Вилли Токарева. Шнуров посвятил емутрогательное стихотворение, в котором вспомнил свои студенческие годы, где быломесто и творчеству шансонье, пишет .Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,Студентами вино в параднике.Аккомпанировал певец по кличке Вилли.Кто был никто, тот стал опять никем.В магнитофоне села батарейка,Мотали пленку с помощью карандаша – рукой.А ты прижавшись, мне сказала, – эй, согрей-ка.Эх, небоскребы, а я маленький такой", – написалШнуров.Ранее смерть Вилли Токарева прокомментировали егоблизкие друзья: новость о кончине певца потрясла Михаила Шуфутинского и ЛюбовьУспенскую.Основоположник российского шансона ушел из жизни 4августа после продолжительной болезни, о которой стало известно в мае этогогода. Вилли Токарев в прошлом заявлял, что много раз ходил по острию ножа иобманывал смерть: в США, где певец жил долгое время, будучи таксистом, он подвергалсянападению со стороны своих клиентов.