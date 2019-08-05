Смерть Вилли Токарева не оставила равнодушным лидера группы Ленинград Сергея Шнурова. Певец посвятил Токареву стихотворение и опубликовал его на своей странице.
Смерть Вилли Токарева не оставила равнодушным лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Певец посвятил Токареву стихотворение и опубликовал его на своей странице.
Сергей Шнуров известен не только способностью
создавать экстравагантные песни и клипы, но и умением писать стихотворения.
Так, музыкант не остался в стороне, узнав о смерти популярного российского и
американского шансон-исполнителя Вилли Токарева. Шнуров посвятил ему
трогательное стихотворение, в котором вспомнил свои студенческие годы, где было
место и творчеству шансонье, пишет .
Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,
Студентами вино в параднике.
Аккомпанировал певец по кличке Вилли.
Кто был никто, тот стал опять никем.
В магнитофоне села батарейка,
Мотали пленку с помощью карандаша – рукой.
А ты прижавшись, мне сказала, – эй, согрей-ка.
Эх, небоскребы, а я маленький такой", – написал
Шнуров.
Ранее смерть Вилли Токарева прокомментировали его
близкие друзья: новость о кончине певца потрясла Михаила Шуфутинского и Любовь
Успенскую.
Основоположник российского шансона ушел из жизни 4
августа после продолжительной болезни, о которой стало известно в мае этого
года. Вилли Токарев в прошлом заявлял, что много раз ходил по острию ножа и
обманывал смерть: в США, где певец жил долгое время, будучи таксистом, он подвергался
нападению со стороны своих клиентов.