На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.

На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.Обряд также должен способствовать прекращению паводков, сообщил председатель шаманской организации "Хун шубуун" ("Лебедь") Нима Борокшонов.Ранее председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев говорил, что на острове соберутся 40 шаманов, которые будут камлать о дождях. Смысл обряда – сделать людей счастливыми, в том числе предотвратив различные бедствия.Обряд состоит из подготовки жертвоприношения, подношения даров и призвания счастья и удачи. Часть ритуальной еды – молоко, водку, чай и сладости – оставили духам. Остальное будет съедено дома, чтобы привлечь удачу, передает ТАСС.По состоянию на воскресенье в России действуют 470 очагов возгораний. Кроме того, сразу сибирских региона – Бурятия и Иркутская область – пострадали от паводков.