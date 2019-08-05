Известный актер Георгий Тесля-Герасимов стал гостем шоумена Дмитрия Шепелева. В студии программы На самом деле Первого канала артист рассказал, что пережил покушение.

Известный актер Георгий Тесля-Герасимов стал гостем шоуменаДмитрия Шепелева. В студии программы "На самом деле" Первого канала артистрассказал, что пережил покушение.Тесля-Герасимов направлялся к своей машине, когда на негонапали четверо и принялись избивать. По словам артиста, он чудом отделалсяссадинами и гематомами."Вышел где-то около 11 часов вечера со студии, отправился засвоим автомобилем, который был припаркован в соседнем дворе, зашел за угол и наменя набросились сразу несколько человек, начали мутузить, естественно яиспугался", – поведал артист в студии программы "На самом деле".В организации нападения Георгий подозревает жену, племянникаи кое-кого из завистливых коллег. Артист подчеркнул, что накануне избиения он вочередной раз повздорил с супругой – Анной Сафроновой, с которой сейчаснаходится на стадии развода. Более того, Анна писала ему сообщения с угрозами.На съемочной площадке "На самом деле" появилась и АннаСафронова. Любые обвинения в свой адрес женщина отрицает. Меж тем, она нескрывает ненависти к мужу, ведь он жестоко ее обманул – привел в дом любовницу,которую выдавал за племянницу."Нападение организовала не я, в этом я не участвовала, ноочень хотелось бы. Я была у адвоката, хочу тебе сообщить, что я намеренаотобрать детей – ты их не увидишь, ты получишь развод, все недвижимое и движимоеимущество перейдет мне", – заявила Сафронова.Детектор лжи опроверг слова Светланы. Оказалось, что жена знаменитости имела возможность организовать жестокое покушение.Проверку на полиграфе прошел племянник Тесля-Герасимова – ИванЕвтухов. Оказывается, родственник тоже точит зуб на артиста. Георгий занял утого 500 тысяч рублей и возвращать не торопится."Присылал угрозы, что поставит на счетчик и грозилфизической расправой", – пожаловался Дмитрию Шепелеву артист."Как можно поставить на счетчик дядю?" – не смог скрытьсвоего удивления ведущий"Я к этому не причастен, – оправдывался Евтухов. – Этотчеловек говорит, что должен мне деньги четыре месяца, на самом деле он мне долженденьги уже около года. Этот человек не выходит на связь, срывает все контакты,дает неправдивые обещания".Иван ответил на вопросы полиграфолога. Детектор лжи показал,что племянник звезды не причастен к покушению.В конце программы выяснилось, что избиение ГеоргияТесля-Герасимова заказал новый возлюбленный Сафроновой – Юрий Наумкин. Мужчинаотомстил звезде за издевательства над Анной. Виновность Наумкина удалось доказатьс помощью детектора лжи.