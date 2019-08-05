Чемпионка мира по кикбоксингу и ее подруга погибли в непогоду в Севастополе. О трагедии сообщил Владимир Беспалый, замначальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Севастополя

Чемпионка мира по кикбоксингу и ее подруга погибли в непогоду в Севастополе. О трагедии сообщил Владимир Беспалый,замначальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города СевастополяВ минувшее воскресенье в Севастополе погибли две спортсменки, имена которых пока не известны. По словам очевидцев, одна из девушек является действующей чемпионкой по кикбоксингу из Москвы, другая же, ее подруга, – вице-чемпионкой мира по кикбоксингу из Мурманска.Несчастный случай произошел на территории яхт-клуба, где отдыхали девушки. Отмечается, что в этот день было объявлено штормовое предупреждение, но несмотря на это спортсменки все-таки решили искупаться, причем в месте, которое совершенно не предназначено для этого."По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море – в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", – цитирует Владимира Беспалого .Он также пояснил, что купаться в этом месте запрещено, так как клуб не имеет специально обученных людей, способных помочь в подобных ситуациях.На данный момент известно, что тела молодых девушек до сих пор не подняты на сушу: погодные условия, которые до сих пор не улучшились, не позволяют отправиться на поиски.Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя, обратился к правоохранительным органам, которые должны провести расследование и оценить действия яхт-клуба в момент трагедии.