В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу...

Следственной частью УВД по ЮАО направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту ДТП, в результате которого погиб человек.В ходе расследования уголовного дела установлено, что водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь по проезжей части проспекта Андропова в г. Москве, нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автобусом «Лиаз», вследствие чего автобус выехал на газон и произвел наезд на мачту городского освещения. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автобуса с телесными повреждениями госпитализированы, впоследствии один из них скончался.В отношении 23-летнего водителя автомобиля «Мерседес» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28