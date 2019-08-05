Воскресную программу четвертого тура чемпионата России завершил матч на сочинском стадионе Фишт. Новичок премьер-лиги Сочи принимал Уфу. Встреча закончилась вничью 0:0.

Воскресную программу четвертого тура чемпионата России завершил матч на сочинском стадионе "Фишт". Новичок премьер-лиги "Сочи" принимал "Уфу". Встреча закончилась вничью 0:0.Команды действовали довольно осторожно. Однако вратарям Сослану Джанауву ("Сочи") и Александру Беленову ("Уфа") приходилось вступать в игру. Однако мячи чаще всего летели мимо ворот. Нулевая ничья стала закономерным исходом матча."Сочи" набрал первое очко в чемпионате, но пока южанам никак не удается поразить ворота соперников. Пока сочинцы занимают 15 место в чемпионате. "Уфа" с четырьмя очками идет одиннадцатой.