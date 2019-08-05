Шоумен Рустам Солнцев рассказал об
истинной любви светской львицы. При этом он не исключает, что свадьба Собчак и
Богомолова вполне может состояться.
Шоумен Рустам Солнцев рассказал об
истинной любви светской львицы. При этом он не исключает, что свадьба Собчак и
Богомолова вполне может состояться.
По словам экс-участника "Дома-2", разговоры о свадьбе телеведущей
и режиссера уже порядком надоели. Солнцев напомнил, что, по имеющейся
информации, торжество намечено на 13 сентября.
"К тринадцатому им бы не развестись! В таких парах
очень важна спешка. Надоедят друг другу, как это обычно бывает. В любом случае,
я знаю Ксюшу, Богомолова знаю мало и признаюсь, не очень хочу узнавать", -
заявил тележурналист. Рустам Солнцев отметил, что Ксения Собчак любит театр,
пьесы, ходит на балет. "Скорее, чтобы сфотографироваться где-нибудь в Большом
театре. Селфи это наше все", – едко добавил шоумен.
"Но любить режиссера. Это какие-то рамки, границы,
бюджет государственный, и за него надо отчитываться", – размышляет звезда шоу "Дом-2".
Рустам Солнцев разоблачил Собчак перед свадьбой с Богомоловым.
"Ксюше бы денег побольше, именно поэтому она так
заворожена миллионерами. И я ее понимаю, богатые люди обладают энергетикой
больших денег, власти", – заявил шоумен. При этом Солнцев уверен, что в течение
летнего сезона Ксения Собчак обязательно будет замечена на яхте или на острове у
очень богатого человека.
Что касается Константина Богомолова, то его Солнцев
считает не очень талантливым и не очень симпатичным. "Хотя Виторган тоже. Это
какой-то Ксюшин крест – быть с некрасивыми мужиками. И вот два некрасивых
человек вместе, а ведут-то они себя как красивые. Ну что ж, дождемся ,
посмотрим, я только за" – резюмировал Рустам Солнцев.
Напомним, 2 августа теледива ошарашила поклонников новостью: она вновь собралась
под венец. Однако многие пользователи Сети не верят, что все же состоится.