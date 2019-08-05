Шоумен Рустам Солнцев рассказал об истинной любви светской львицы. При этом он не исключает, что свадьба Собчак и Богомолова вполне может состояться.

Шоумен Рустам Солнцев рассказал обистинной любви светской львицы. При этом он не исключает, что свадьба Собчак иБогомолова вполне может состояться.По словам экс-участника "Дома-2", разговоры о свадьбе телеведущейи режиссера уже порядком надоели. Солнцев напомнил, что, по имеющейсяинформации, торжество намечено на 13 сентября."К тринадцатому им бы не развестись! В таких парахочень важна спешка. Надоедят друг другу, как это обычно бывает. В любом случае,я знаю Ксюшу, Богомолова знаю мало и признаюсь, не очень хочу узнавать", -заявил тележурналист. Рустам Солнцев отметил, что Ксения Собчак любит театр,пьесы, ходит на балет. "Скорее, чтобы сфотографироваться где-нибудь в Большомтеатре. Селфи это наше все", – едко добавил шоумен."Но любить режиссера. Это какие-то рамки, границы,бюджет государственный, и за него надо отчитываться", – размышляет звезда шоу "Дом-2".Рустам Солнцев разоблачил Собчак перед свадьбой с Богомоловым."Ксюше бы денег побольше, именно поэтому она такзаворожена миллионерами. И я ее понимаю, богатые люди обладают энергетикойбольших денег, власти", – заявил шоумен. При этом Солнцев уверен, что в течениелетнего сезона Ксения Собчак обязательно будет замечена на яхте или на острове уочень богатого человека.Что касается Константина Богомолова, то его Солнцевсчитает не очень талантливым и не очень симпатичным. "Хотя Виторган тоже. Этокакой-то Ксюшин крест – быть с некрасивыми мужиками. И вот два некрасивыхчеловек вместе, а ведут-то они себя как красивые. Ну что ж, дождемся ,посмотрим, я только за" – резюмировал Рустам Солнцев.Напомним, 2 августа теледива ошарашила поклонников новостью: она вновь собраласьпод венец. Однако многие пользователи Сети не верят, что все же состоится.