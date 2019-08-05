Целью мероприятия стало выявление и пресечение фактов перевозки детей без использования специальных удерживающих устройств

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних показывает, что зачастую дети травмируются, будучи пассажирами автомобилей. Во многих случаях причиной полученных травм становится игнорирование взрослыми требований ПДД, обязывающих использовать специальные детские удерживающие устройства и ремни безопасности. С целью выявления и пресечения подобных правонарушений сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в Киржачском районе.Сформированная группа нарядов Госавтоинспекции ОМВД России по Киржачскому району в утренние часы несла службу вблизи детских дошкольных учреждений в Киржаче.Госавтоинспекторы проверили несколько десятков автомобилей, в которых находились юные пассажиры. Стоит отметить, что большинство водителей соблюдают требования ПДД. Однако, остаются и те, кто их игнорирует.В ходе рейда пять автолюбителей были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.При составлении административных материалов, сотрудники полиции напомнили правонарушителям, что маленький пассажир – это большая ответственность, а игнорирование требований безопасности может привести к печальным последствиям.Госавтоинспекция призывает всех соблюдать положения Правил дорожного движения использованию ремней безопасности и напоминает, что несоблюдение требований перевозки детей влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.