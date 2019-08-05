Московский Спартак продолжает реконструкцию состава. В понедельник ожидается подписание контракт с полузащитником голландского Алкмара Гусом Тилом. Однако трансферная кампания красно-белых еще не завершена.

Московский "Спартак" продолжает реконструкцию состава. В понедельник ожидается подписание контракт с полузащитником голландского "Алкмара" Гусом Тилом. Однако трансферная кампания красно-белых еще не завершена.После ухода в китайский "Бэйцзинь Гоянь" Фернандо москвичи ведут поиски центрального полузащитника. В настоящее время в сферу интересов 22-кратных чемпионов страны ходят три футболиста – два голландца и один француз.Существует вероятность, что вслед за капитаном "Алкмара" Гусом Тилом в "Спартак" переберется его одноклубник, футболист молодежной сборной Голландии Тён Компмайнерс. Тем более, что спартаковцы интересовались Копмайнерсом ещё в мае. Футболист "Алкмара" способен сыграть, как в опорной зоне, так и в центре обороны. Кроме того, он считается мастером исполнения стандартных положений.В июле "Спартак" вел переговоры с ПСВ о покупке полузащитника Гастона Перейро, однако трансфер уругвайца сорвался из-за завышенных требований его агента. Однако красно-белые могут приобрести другого игрока вице-чемпионов Голландии – опорного полузащитника Пабло Росарио. Контракт Росарио с клубом из Эйндховена истекает в 2020 году, переговоры по новому соглашению зашли в тупик. Поэтому, как сообщают голландские источники, не исключена продажа 22-летнего кандидата в сборную Голландии во время летнего трансферного окна.Третий потенциальный спартаковец – 21-летний Ибраима Сиссоко выступает за французский "Страсбур". Рослый – 194 сантиметра футболист постоянно привлекается в молодежную сборную Франции и имеет приглашение от сборной своей исторической родины – Мали. Сиссоко пришел в "Страсбур" в прошлом году из "Бреста" и связан контрактом до 2022 года. Согласно информации французской прессы, Сиссоко оценивается в 8,5 миллонов евро.