Сына актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных прозвали фриком за его многочисленные татуировки и шрамы. Наследник отечественной артистки работал персональным тренером, преподавал детям, делал модные стрижки и прически. А теперь стало известно о его уходе.

Сына актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных прозвали фриком за его многочисленные татуировки и шрамы. Наследник отечественной артистки работал персональным тренером, преподавал детям, делал модные стрижки и прически. А теперь стало известно о его уходе.Говорят, у Дениса Шальных были проблемы с работой из-за его необычной внешности. Не все работодатели хотели иметь сотрудника, татуированного вплоть до лица. Сын Елены Яковлевой сменил несколько профессий, прежде чем стал работать в престижный барбершоп "Бурый" парикмахером. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Денис часто выкладывал снимки клиентов, которым сам делал модные прически и формировал бороды.Однако теперь запись на стрижку к сыну Елены Яковлевой прекратилась. Пронырливые репортеры узнали об уходе Дениса Шальных. "Денис у нас больше не работает. Да, талантливый парень, но вы можете воспользоваться услугами других сотрудников", – цитирует администратора заведения . По какой причине сын Елены Яковлевой ушел, точно неизвестно.Ранее Денис Шальных сыграл в спектакле вместе со своей именитой мамой. Речь идет о спектакле "Немаленький принц". Премьера постановки прошла в парке "Зарядье". Публика одобрительно приняла работу.отметим, что Денис Шальных, пожалуй, не менее популярен, чем его мать, звезда фильмов "Интердевочка" и "Каменская" Елена Яковлева. Молодой мужчина прославился благодаря своим многочисленным татуировкам, украшающим накачанное тело, шрамам, необычным прическам и экстравагантным высказываниям.