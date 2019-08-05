Супруг телеведущей Регины Тодоренко высказался о хейтерах и фанатах в Instagram. Влад Топалов заявил, что старается реагировать на комментарии подписчиков в соцсети.

Супруг телеведущей Регины Тодоренко высказался охейтерах и фанатах в Instagram. Влад Топалов заявил, что старается реагировать накомментарии подписчиков в соцсети.Певец признался, что его всегда удивляла реакция поклонников на теили иные фото, которые он размещает на своей страничке. По словам артиста, егоподписчики разделились на два лагеря. Если одни выражают искреннюю симпатию, тодругие обрушивают свой негатив, травя Влада Топалова нападками."Столько злости и столько любви!! И то, идругое – вообще не обосновано", – отметил музыкант. "В итоге получается точно, как в поговорке – "не буди лихо, пока тихо"…Как говорят китайцы – "собака лает, а караван двигается дальше"… Для особоодаренных уточняю – нет, вы не собаки, а я не караван. Это просто пословица", -добавил исполнитель.В заключение своего поста подчеркнул, что в любом случае радобщаться с фолловерами, что бы они не писали. "Пусть у нас не гладко выходит,зато честно, без лести и вранья. Как есть! Как в жизни и бывает: то ругаемся иненавидим, то обожаем и любим! Значит мы – живые! Обнимаю!" – резюмировалпевец.Отметим,устал от домыслов и слухов, касающихся его семьи. Если раньшеартист пытался не обращать внимание на подобные эмоциональные всплески фанатов,то сейчас он стал чаще реагировать на слова злопыхателей, вступая с ними вдиалог.