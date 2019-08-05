Светская львица Алена Кравец обратилась за помощью к
ведущему Дмитрию Борисову. В эфире ток-шоу Пусть говорят Первого канала
знаменитость рассказала, как повздорила с чемпионкой России по бодифитнесу и
теперь опасается за свою жизнь.
Светская львица Алена Кравец обратилась за помощью к
ведущему Дмитрию Борисову. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала
знаменитость рассказала, как повздорила с чемпионкой России по бодифитнесу и
теперь опасается за свою жизнь.
Светская львица Алена Кравец выступила против блондинки Евгении
Смородиновой. Алена опубликовала фотографии накачанной девушки в личном
микроблоге, обозвав ее грудой мышц и порекомендовав ей обратиться за
психиатрической помощью.
"Иногда погоня за модой приобретает извращенные формы. Как
вы думаете, неужели это красиво, когда молодая девушка превращается в груду
мышц? Да, за этим стоит тяжелый труд, но первостепенную роль все же играет
применение химических препаратов, столь вредных для здоровья вообще, а уж для
женского подавно. А ведь девушкам еще и рожать предстоит!" – написала Кравец
в Instagram.
Евгения в ответ назвала
светскую львицу накачанной силиконом куклой, ведь сама Алена ранее
признавалась, что потратила на пластические операции круглую сумму. Более того,
Смородинова опубликовала на своей странице соцсетей видеоответ Кравец, после чего
последняя стала мишенью для нападок.
Алена Кравец рассказала съемочной группе
что с тех пор спортсмены, которые имеют отношение к бодибилдингу, взъелись на нее.
Знаменитость опасается за свою жизнь.
"Я в таком стрессе нахожусь все эти дни, что вам даже не
передать. Я даже спать не могу. Мне какие-то непонятные личности пишут и в
директ в Instagram и уже до почты добрались на официальном моем сайте. Просто
такие угрозы в мой адрес сыпятся, что мне страшно из дома выходить. Что меня чуть
ли не убьют, прибьют, что меня нужно расчленить и убрать с этого света", – сообщила
светская львица.
Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов пытался
примирить девушек. Алена Кравец и Евгения Смородинова встретились лицом к лицу на
съемочной площадке. Стоит отметить, что старания шоумена оказались тщетны – блондинки
общий язык так и не нашли.