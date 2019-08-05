Светская львица Алена Кравец обратилась за помощью к ведущему Дмитрию Борисову. В эфире ток-шоу Пусть говорят Первого канала знаменитость рассказала, как повздорила с чемпионкой России по бодифитнесу и теперь опасается за свою жизнь.

Светская львица Алена Кравец обратилась за помощью кведущему Дмитрию Борисову. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" Первого каналазнаменитость рассказала, как повздорила с чемпионкой России по бодифитнесу итеперь опасается за свою жизнь.Светская львица Алена Кравец выступила против блондинки ЕвгенииСмородиновой. Алена опубликовала фотографии накачанной девушки в личноммикроблоге, обозвав ее грудой мышц и порекомендовав ей обратиться запсихиатрической помощью."Иногда погоня за модой приобретает извращенные формы. Каквы думаете, неужели это красиво, когда молодая девушка превращается в грудумышц? Да, за этим стоит тяжелый труд, но первостепенную роль все же играетприменение химических препаратов, столь вредных для здоровья вообще, а уж дляженского подавно. А ведь девушкам еще и рожать предстоит!" – написала Кравецв Instagram.Евгения в ответ назваласветскую львицу накачанной силиконом куклой, ведь сама Алена ранеепризнавалась, что потратила на пластические операции круглую сумму. Более того,Смородинова опубликовала на своей странице соцсетей видеоответ Кравец, после чегопоследняя стала мишенью для нападок.Алена Кравец рассказала съемочной группечто с тех пор спортсмены, которые имеют отношение к бодибилдингу, взъелись на нее.Знаменитость опасается за свою жизнь."Я в таком стрессе нахожусь все эти дни, что вам даже непередать. Я даже спать не могу. Мне какие-то непонятные личности пишут и вдирект в Instagram и уже до почты добрались на официальном моем сайте. Простотакие угрозы в мой адрес сыпятся, что мне страшно из дома выходить. Что меня чутьли не убьют, прибьют, что меня нужно расчленить и убрать с этого света", – сообщиласветская львица.Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов пыталсяпримирить девушек. Алена Кравец и Евгения Смородинова встретились лицом к лицу насъемочной площадке. Стоит отметить, что старания шоумена оказались тщетны – блондинкиобщий язык так и не нашли.