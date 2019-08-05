Принц Уэльский сыграет камео в новой части фильма о Джеймсе
Бонде. Радостную новость для поклонников принца Чарльза сообщило издание
The Sun.
Принц Уэльский сыграет камео в новой части фильма о Джеймсе
Бонде. Радостную новость для поклонников принца Чарльза сообщило издание
The Sun.
Газета The Sun, ссылаясь на анонимный источник,
сообщила, что в новом фильме о Джеймсе Бонде примет участие 70-летний принц
Чарльз. Сам принц Уэльский и другие члены королевской семьи пока никак не
прокомментировали данное сообщение. По словам источника, в том случае, если
принц Чарльз откажется от роли, предложение поступит его сыновьям – либо принцу
Уильяму, либо принцу Гарри.
"Принц
Чарльз – прекрасный пример всего британского, отлично подойдет для камео, а
фанатам Бонда во всем мире это точно понравится", – также добавил
источник.
Известно, что наследник престола Великобритании
посетил съемки фильма в июне этого года, где встретился с Дэниелом Крейгом,
исполнителем главной роли. Тогда же актер и член королевской семьи сделали
совместное фото, пишет . По мнению источника, близкого к создателям кинокартины,
появление принца Чарльза на экране принесет фильму колоссальный успех, ведь
" он является воплощением всего британского, идеально подходит для
эпизодической роли".
Источник также добавил, что сейчас активно ведутся
переговоры с принцем Уэльским: "Это обсуждалось несколько недель назад —
когда он посетил съемочную площадку. И сейчас принц обдумывает предложение. Продюсеры
отчаянно хотят его подписать. Его участие в фильме – именно то, что нужно
проекту", – добавил информатор.
Напомним, что члены правящей династии уже принимали
участие в известной "бондиане": в 2012 году королева Елизавета II
снялась в рекламном ролике, посвященном Олимпийским играм в Лондоне. Сюжет
ролика заключался в том, что Джеймс Бонд прибыл в Букингемский дворец, откуда
забрал королеву и доставил ее на церемонию открытия игр.