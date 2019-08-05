Принц Уэльский сыграет камео в новой части фильма о Джеймсе Бонде. Радостную новость для поклонников принца Чарльза сообщило издание The Sun.

Принц Уэльский сыграет камео в новой части фильма о ДжеймсеБонде. Радостную новость для поклонников принца Чарльза сообщило изданиеThe Sun.Газета The Sun, ссылаясь на анонимный источник,сообщила, что в новом фильме о Джеймсе Бонде примет участие 70-летний принцЧарльз. Сам принц Уэльский и другие члены королевской семьи пока никак непрокомментировали данное сообщение. По словам источника, в том случае, еслипринц Чарльз откажется от роли, предложение поступит его сыновьям – либо принцуУильяму, либо принцу Гарри."ПринцЧарльз – прекрасный пример всего британского, отлично подойдет для камео, афанатам Бонда во всем мире это точно понравится", – также добавилисточник.Известно, что наследник престола Великобританиипосетил съемки фильма в июне этого года, где встретился с Дэниелом Крейгом,исполнителем главной роли. Тогда же актер и член королевской семьи сделалисовместное фото, пишет . По мнению источника, близкого к создателям кинокартины,появление принца Чарльза на экране принесет фильму колоссальный успех, ведь" он является воплощением всего британского, идеально подходит дляэпизодической роли".Источник также добавил, что сейчас активно ведутсяпереговоры с принцем Уэльским: "Это обсуждалось несколько недель назад —когда он посетил съемочную площадку. И сейчас принц обдумывает предложение. Продюсерыотчаянно хотят его подписать. Его участие в фильме – именно то, что нужнопроекту", – добавил информатор.Напомним, что члены правящей династии уже принималиучастие в известной "бондиане": в 2012 году королева Елизавета IIснялась в рекламном ролике, посвященном Олимпийским играм в Лондоне. Сюжетролика заключался в том, что Джеймс Бонд прибыл в Букингемский дворец, откудазабрал королеву и доставил ее на церемонию открытия игр.