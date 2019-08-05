Немецкий автогонщик Мик Шумахер из команды Prema, являющийся сыном семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, добился первой победы на этапе Формулы-2 в Венгрии. В гоночной серии он выступает с начала текущего сезона.

Немецкий автогонщик Мик Шумахер из команды Prema, являющийся сыном семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, добился первой победы на этапе "Формулы-2" в Венгрии. В гоночной серии он выступает с начала текущего сезона. Прежде его лучшим достижением было четвертое место.Стартовав в гонке с поул-позиции, Шумахер-младший выиграл гонку с результатом 43 минуты 59,841 секунды. Следом за ним на финиш приехал японец Нобухару Мацусита из команды Carlin, треть место – у бразильца Сержио Сетте Камары, представляющего DAMS.В общем зачете Мик Шумахер после восьми этапов занимает 11 место, набрав 45 очков. Лидером является голландец Ник де Врис из команды ART.