Ольга Бузова рекомендует девушкам держаться подальше от мужчин, которые следят за жизнью других баб. О том, как расправиться с такими представителями сильного пола, звезда рассказала в Instagram.

Ольга Бузова рекомендует девушкам держаться подальше от мужчин, которые следят за жизнью "других баб". О том, как расправиться с такими представителями сильного пола, звезда рассказала в Instagram.Новая песня Ольги Бузовой "Лайкер" уже бьет все рекорды в чартах страны и успела покорить сердца поклонников. Все дело в том, что певица поето ситуации, знакомой многим девушкам: "Мои хорошие, согласитесь, чтокаждый из нас оказывался в такой ситуации, когда твоя вторая половинка лайкаетвсяких там. И вроде бы это всего лишь лайк, но в современном мире, это уже непросто сердечко в социальной сети, это флирт и знак внимания другомучеловеку", – говорит Ольга Бузова.Лирическая героиня новой композиции звезды в очереднойраз переживает из-за сложных отношений со своей второй половинкой: ее пареньодаряет лайками чужих девушек или "других баб", как окрестила их самапевица. Кульминацией песни становится разоблачение неверного молодого человека,а в конце песни девушка в порыве ревности набрасывается на него.Ольга Бузова, рассказывая о своей новой композиции,раздает влюбленным девушкам советы и призывает их бежать от мужчин, которыезаглядываются на других, но прежде устроить им настоящий мозговой штурм: "Если ваши мужики лайкают фото других баб, ни в чем себе не отказывайте!Отлайкайте им мозги по полной". А вообще, лучше от этих #лайкеров держатьсяподальше", – пишет певица на своей странице в Instagram.Стоит отметить, что новый сингл Ольги Бузовойзначительно отличается от ее предыдущих: песня звучит в стиле 80-х, 90-х годов.Ранее в этом же стили выпустили свои хиты Дима Билан и Сергей Лазарев.