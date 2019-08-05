Прогнозы погоды позитивными новостями в последнее время не радуют, не стало исключением и это воскресенье: синоптики готовятся зафиксировать еще один температурный антирекорд для Москвы и столичного региона.

Прогнозы погоды позитивными новостями в последнее время не радуют, не стало исключением и это воскресенье: синоптики готовятся зафиксировать еще один температурный антирекорд для Москвы и столичного региона.4 августа 2019 года может стать самым холодным за более чем 70 лет. Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, днем столбики термометров не поднимутся выше 13-15 градусов. Такой холодной погоды в Москве не было с 1948 года.