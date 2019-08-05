На международном конкурсе Танковый биатлон-2019, который проходит на полигоне Алабино в Подмосковье, российская сборная побила рекорд 2017 года. Она выполнила заезд за 18 минут 55 секунд, побив тем самым рекорд двухлетней давности, который составлял 19 минут 10 секунд.

На международном конкурсе "Танковый биатлон-2019", который проходит на полигоне Алабино в Подмосковье, российская сборная побила рекорд 2017 года.Как рассказал в воскресенье начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, российская сборная выполнила заезд за 18 минут 55 секунд, побив тем самым рекорд двухлетней давности, который составлял 19 минут 10 секунд.Соперниками российской команды в первом заезде выступили сборные Армении, Киргизии и Ирана."Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди", — сказал Бувальцев, слова которого приводит РИА Новости."Танковый биатлон" проходит в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). Они проводятся уже в пятый раз. Соревнования организованы на территории десяти стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Финальные состязания Игр проходят с 3 по 17 августа."Танковый биатлон" — самый зрелищный конкурс Армейских игр. Они начались с показательных выступлений женских экипажей, которые в этом году участвуют в состязаниях впервые.